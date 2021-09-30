Азербайджан удвоил доходы от экспорта метанола

В августе этого года Азербайджан экспортировал метанол на сумму 9,7 млн долларов США.

В августе этого года Азербайджан экспортировал метанол на сумму 9,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в августовском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 5 млн долларов или в 2,06 больше.

Метанол производится на заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе. Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тыс. тонн метанола в год.