О нас
Report Georgia

Азербайджан стал основным поставщиком электроэнергии в Грузию

Азербайджан стал основным поставщиком электроэнергии в Грузию Азербайджан стал основным поставщиком электроэнергии в Грузию
Энергетика
14 июля 2020 г. 17:52
Азербайджан стал основным поставщиком электроэнергии в Грузию

В первом полугодии Грузия импортировала 787,05 млн кВт/ч электроэнергии из Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил Коммерческий оператор системы электроснабжения Грузии (ESCO).

В январе-июне на Азербайджан пришлось 415,97 млн кВт/ч или 52,8% электроэнергии, импортируемой соседней страной. Азербайджан также осуществил транзит электроэнергии через Грузию в Турцию в объеме 82,22 млн кВт/ч.

Вторым основным поставщиком электроэнергии в Грузию за отчетный период стала Россия (371,08 млн кВт/ч).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanın əsas elektrik enerjisi idxalçısı olub

Новости партнеров

Другие новости из категории

ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году
ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году
14 июля 2020 г. 17:38
ОПЕК не изменила прогноз добычи нефти по Азербайджану
ОПЕК не изменила прогноз добычи нефти по Азербайджану
14 июля 2020 г. 17:32
Грузия импортировала из Азербайджана около 89 тыс. тонн топлива
Грузия импортировала из Азербайджана около 89 тыс. тонн топлива
14 июля 2020 г. 13:30
ОПЕК: Доказанные запасы газа в Азербайджане выросли
ОПЕК: Доказанные запасы газа в Азербайджане выросли
14 июля 2020 г. 12:24
Азербайджанская нефть растет в цене
Азербайджанская нефть растет в цене
14 июля 2020 г. 10:56
Цены на нефть снижаются
Цены на нефть снижаются
13 июля 2020 г. 16:45
Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти снизились почти на 20%
Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти снизились почти на 20%
13 июля 2020 г. 16:14
Азербайджан экспортировал в Украину нефть на 171 млн долларов
Азербайджан экспортировал в Украину нефть на 171 млн долларов
13 июля 2020 г. 15:50
В Азербайджане предлагается увеличить долю возобновляемой энергии
В Азербайджане предлагается увеличить долю возобновляемой энергии
13 июля 2020 г. 13:28
На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива топлива
На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива топлива
13 июля 2020 г. 09:32

Последние новости

19:20
Франция посвятила День взятия Бастилии медикам, борющимся с COVID-19 Другие страны
18:35
В Бельгии наблюдается рост числа новых случаев коронавируса Другие страны
18:20
Канадская компания тестирует вакцину от COVID-19 на растительной основе Другие страны
18:04
Более 350 азербайджанцев эвакуированы из России Другие страны
18:01
BNA решила проблему с BakıKart Инфраструктура
17:52
Азербайджан стал основным поставщиком электроэнергии в Грузию Энергетика
17:38
ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году Энергетика
17:32
ОПЕК не изменила прогноз добычи нефти по Азербайджану Энергетика
17:27
В Германии за сутки коронавирусом заразились свыше 400 человек Другие страны
17:25
Посла Украины вызвали в МИД Армении В регионе
17:16
В штате Вашингтон погиб полицейский в результате стрельбы Другие страны
17:09
Директор "Семашко" освобожден от занимаемой должности Здравоохранение
17:04
ФотоВидеоВ Товузе мирный житель погиб в результате обстрела ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт
17:04
FlyDubai начала выполнять прямые рейсы в Баку Инфраструктура
16:54
МККК: Мы обеспокоены безопасностью гражданских лиц Нагорно-карабахский конфликт
Вся новостная лента