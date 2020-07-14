Азербайджан стал основным поставщиком электроэнергии в Грузию

В первом полугодии Грузия импортировала 787,05 млн кВт/ч электроэнергии из Азербайджана.
Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил Коммерческий оператор системы электроснабжения Грузии (ESCO).
В январе-июне на Азербайджан пришлось 415,97 млн кВт/ч или 52,8% электроэнергии, импортируемой соседней страной. Азербайджан также осуществил транзит электроэнергии через Грузию в Турцию в объеме 82,22 млн кВт/ч.
Вторым основным поставщиком электроэнергии в Грузию за отчетный период стала Россия (371,08 млн кВт/ч).