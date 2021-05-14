О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан стал единственным поставщиком нефти в Украину

Азербайджан стал единственным поставщиком нефти в Украину «Укртранснафта» экспортировала в Румынию по морю азербайджанскую нефть
Энергетика
14 мая 2021 г. 15:17
Азербайджан стал единственным поставщиком нефти в Украину

Украина в январе-апреле уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья на 16,2% (на 72,74 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 377,38 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины, за четыре месяца импортировано сырья на 142,6 млн долларов США, что на 18,4% меньше, чем в январе-апреле 2020 года (174,78 млн долларов США).

Весь объем нефти поступил из Азербайджана.

Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,96 тыс. тонн нефти в Румынию на 27,13 млн долларов США. Этот объем соответствует приобретенному международным трейдером Trafigura азербайджанскому ресурсу у АО «Укртранснафта», который последнее купило весной 2020 года на спаде цен для последующей перепродажи.

Предполагается, что Trafigura в марте экспортировала приобретенную у «Укртранснафты» и хранившуюся на ее мощностях азербайджанскую нефть в Румынию по морю. Таможенная декларация была закрыта в самом начале апреля.

В январе-апреле 2020 года Украина не осуществляла экспорт нефти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan becomes only oil supplier to Ukraine

Новости партнеров

Другие новости из категории

Казахстан в апреле превысил добычу нефти на 1,8% в рамках сделки ОПЕК+
Казахстан в апреле превысил добычу нефти на 1,8% в рамках сделки ОПЕК+
14 мая 2021 г. 15:21
Нефть дорожает на снижении курса доллара
Нефть дорожает на снижении курса доллара
14 мая 2021 г. 15:03
TAP проведет тендер на закупку газа для операционной деятельности
TAP проведет тендер на закупку газа для операционной деятельности
14 мая 2021 г. 12:38
Азербайджан с начала года экспортировал в Беларусь нефти на 131 млн долларов
Азербайджан с начала года экспортировал в Беларусь нефти на 131 млн долларов
14 мая 2021 г. 12:37
​Азербайджанская нефть упала в цене 
​Азербайджанская нефть упала в цене 
14 мая 2021 г. 10:34
GaffneyCline о будущем туркмено-азербайджанского месторождения Достлуг
GaffneyCline о будущем туркмено-азербайджанского месторождения "Достлуг"
14 мая 2021 г. 10:23
Нефть дешевеет на краткосрочных опасениях за спрос
Нефть дешевеет на краткосрочных опасениях за спрос
14 мая 2021 г. 09:33
Минэнерго США сообщило о восстановлении работы Colonial Pipeline
Минэнерго США сообщило о восстановлении работы Colonial Pipeline
13 мая 2021 г. 19:38
Еврокомиссия резко повысила прогнозные цены на Brent
Еврокомиссия резко повысила прогнозные цены на Brent
13 мая 2021 г. 18:25
Китайские компании намерены войти в крупнейший мировой СПГ-проект
Китайские компании намерены войти в крупнейший мировой СПГ-проект
13 мая 2021 г. 16:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi