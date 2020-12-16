Азербайджан сократил прокачку по нефтепроводам на 10%

В январе-ноябре по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 31,943 млн тонн нефти.

В январе-ноябре по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 31,943 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 79,2% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

За 11 месяцев нынешнего года объем транспортировок нефти сократился на 10% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За январь-ноябрь посредством Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 25,303 млн тонн нефти, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

За отчетный период транзит нефти по BTC составил 3,581 млн тонн (на 13,5% меньше).