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Азербайджан сократил прокачку по нефтепроводам на 10%

Азербайджан сократил прокачку по нефтепроводам на 10% В январе-ноябре по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 31,943 млн тонн нефти.
Энергетика
16 декабря 2020 г. 16:23
Азербайджан сократил прокачку по нефтепроводам на 10%

В январе-ноябре по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 31,943 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 79,2% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

За 11 месяцев нынешнего года объем транспортировок нефти сократился на 10% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За январь-ноябрь посредством Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 25,303 млн тонн нефти, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

За отчетный период транзит нефти по BTC составил 3,581 млн тонн (на 13,5% меньше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın neft kəmərlərilə nəqletmənin həcmi 10 % azalıb

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