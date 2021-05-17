Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 9%

Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 9%

За январь-апрель текущего года, согласно данным таможенных деклараций, Азербайджан экспортировал 10 млн 737 тыс. 848 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

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За январь-апрель текущего года, согласно данным таможенных деклараций, Азербайджан экспортировал 10 млн 737 тыс. 848 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета. Согласно информации, за прошедшие 4 месяца стоимость экспорта сырой нефти составила 4 млрд 353 млн 098 тыс. долларов США. Объем экспортируемой сырой нефти сократился на 9,3%, а стоимость - на 9,7%. Доля сырой нефти в общем экспорте Азербайджана за отчетный период составила 68,4%. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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