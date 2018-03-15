Азербайджан считает важным продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК +

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В формате ОПЕК + осуществляется успешное сотрудничество. В результате цены на нефть на международном рынке стабилизировались.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Как страны ОПЕК, так и страны вне картеля, включая Азербайджан, видя результаты, считают, что эта деятельность должна быть продолжена. В июне в штаб-квартире ОПЕК в Вене (Австрия) запланирована очередная встреча на уровне министров. Мы надеемся, что на ней вновь будут приняты полезные решения, которые послужат стабилизации цен на нефтяном рынке", - сказал министр.