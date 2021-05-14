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Азербайджан с начала года экспортировал в Беларусь нефти на 131 млн долларов

Азербайджан с начала года экспортировал в Беларусь нефти на 131 млн долларов Беларусь за первые четыре месяца 2021 года импортировала нефти на 1,575 млрд долларов США
Энергетика
14 мая 2021 г. 12:37
Азербайджан с начала года экспортировал в Беларусь нефти на 131 млн долларов

Беларусь за первые четыре месяца 2021 года импортировала нефти на 1,575 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на angi, в отчетный период импорт нефти из Азербайджана составил на 131 млн долларов США, из России - на 1 млрд 444 млн долларов США.

SOCAR Trading (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана) с белорусской стороной заключила контракт на поставку в 2021 году примерно на 1 млн тонн нефти. В январе-марте 2021 года SOCAR Trading поставила в Беларусь четыре партии азербайджанской нефти общим объемом 360,1 тыс. тонн.

Напомним, что 14 апреля «Белнефтехим» и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании. В нем оговаривается сотрудничество в области реализации произведенных в Беларуси нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействие по реализации совместных инвестиционных проектов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси.

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Версия на английском языке Azerbaijan exports oil for $131M to Belarus since early 2021
Версия на азербайджанском языке Bu il Belarusa ixrac olunan neftin həcmi açıqlandı

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