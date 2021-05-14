Азербайджан с начала года экспортировал в Беларусь нефти на 131 млн долларов

Беларусь за первые четыре месяца 2021 года импортировала нефти на 1,575 млрд долларов США

Беларусь за первые четыре месяца 2021 года импортировала нефти на 1,575 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на angi, в отчетный период импорт нефти из Азербайджана составил на 131 млн долларов США, из России - на 1 млрд 444 млн долларов США.

SOCAR Trading (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана) с белорусской стороной заключила контракт на поставку в 2021 году примерно на 1 млн тонн нефти. В январе-марте 2021 года SOCAR Trading поставила в Беларусь четыре партии азербайджанской нефти общим объемом 360,1 тыс. тонн.

Напомним, что 14 апреля «Белнефтехим» и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании. В нем оговаривается сотрудничество в области реализации произведенных в Беларуси нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействие по реализации совместных инвестиционных проектов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси.