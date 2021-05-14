Азербайджан с начала года экспортировал в Беларусь нефти на 131 млн долларов

Беларусь за первые четыре месяца 2021 года импортировала нефти на 1,575 млрд долларов США.
Как передает Report со ссылкой на angi, в отчетный период импорт нефти из Азербайджана составил на 131 млн долларов США, из России - на 1 млрд 444 млн долларов США.
SOCAR Trading (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана) с белорусской стороной заключила контракт на поставку в 2021 году примерно на 1 млн тонн нефти. В январе-марте 2021 года SOCAR Trading поставила в Беларусь четыре партии азербайджанской нефти общим объемом 360,1 тыс. тонн.
Напомним, что 14 апреля «Белнефтехим» и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании. В нем оговаривается сотрудничество в области реализации произведенных в Беларуси нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействие по реализации совместных инвестиционных проектов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси.