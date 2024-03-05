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Азербайджан и Конго обсудили сотрудничество по трейдингу нефти и нефтепродуктов

Азербайджан и Конго обсудили сотрудничество по трейдингу нефти и нефтепродуктов Азербайджан и Конго рассмотрели возможности сотрудничества по трейдингу нефти и нефтепродуктов.
Энергетика
5 марта 2024 г. 20:53
Азербайджан и Конго обсудили сотрудничество по трейдингу нефти и нефтепродуктов

Азербайджан и Конго рассмотрели возможности сотрудничества по трейдингу нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую государственную нефтяную компанию (SOCAR), этот вопрос обсужден сегодня на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с личным представителем президента Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуаз Жоли.

На встрече была представлена информация о глобальных энергетических проектах, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, о деятельности SOCAR в различных странах, о проектах, реализуемых совместно с партнерами.

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в нефтегазовом секторе по различным направлениям, в том числе по трейдингу нефти и нефтепродуктов, обменялись мнениями по вопросам развития человеческого капитала и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Congo explore oil, petroleum products trading cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Konqo ilə neft və neft məhsullarının treydinqi üzrə əməkdaşlığı nəzərdən keçirib

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