Азербайджан и Конго обсудили сотрудничество по трейдингу нефти и нефтепродуктов

Азербайджан и Конго рассмотрели возможности сотрудничества по трейдингу нефти и нефтепродуктов.

Азербайджан и Конго рассмотрели возможности сотрудничества по трейдингу нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую государственную нефтяную компанию (SOCAR), этот вопрос обсужден сегодня на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с личным представителем президента Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуаз Жоли.

На встрече была представлена информация о глобальных энергетических проектах, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, о деятельности SOCAR в различных странах, о проектах, реализуемых совместно с партнерами.

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в нефтегазовом секторе по различным направлениям, в том числе по трейдингу нефти и нефтепродуктов, обменялись мнениями по вопросам развития человеческого капитала и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.