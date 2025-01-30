О нас

Азербайджан пригласил компании из Пакистана к сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики"

Азербайджан пригласил компании из Пакистана к сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики" 14:29
Энергетика
30 января 2025 г. 14:51
Азербайджан пригласил компании из Пакистана к сотрудничеству в сфере зеленой энергетики

Пакистанские компании приглашены к сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики" и энергоэффективности в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, такое приглашение было озвучено на встрече министра Парвиза Шахбазова с делегацией во главе с федеральным министром по приватизации, Совету по инвестициям и коммуникациям Пакистана Абдулом Алимом Ханом.

Стороны на встрече отметили успешное развитие азербайджано-пакистанских отношений, выразили удовлетворение сотрудничеством в различных сферах. Подчеркнута важность использования потенциала энергетики для вывода двусторонних связей на новый уровень.

На встрече делегации двух стран обсудили расширение сотрудничества между энергетическими компаниями Азербайджана и Пакистана, текущие проекты, рассмотрели возможности, связанные с промышленными инициативами Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики, морской ветроэнергетики и созданием экспортных маршрутов "зеленой энергии", - подчеркивает ведомство.

Стороны также обменялись мнениями о деятельности Центра чистой энергии ECO-UNIDO в Баку, выразили взаимную поддержку в укреплении энергетического партнерства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоPakistani companies invited to cooperate in Azerbaijan's green energy sector
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistan şirkətləri Azərbaycanda “yaşıl enerji” sahələsində əməkdaşlığa dəvət edilib

Другие новости из категории

В этом году увеличится добыча нефти на месторождении Бинагади
В этом году увеличится добыча нефти на месторождении "Бинагади"
30 января 2025 г. 12:17
SOCAR начинает транзит нефти с казахстанского месторождения Кашаган
SOCAR начинает транзит нефти с казахстанского месторождения Кашаган
30 января 2025 г. 10:36
Азербайджан поможет ХМАО в разработке трудноизвлекаемых запасов нефти
ФотоАзербайджан поможет ХМАО в разработке трудноизвлекаемых запасов нефти
30 января 2025 г. 09:48
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
30 января 2025 г. 09:38
В двух районах Баку завтра возникнут перебои в газоснабжении
В двух районах Баку завтра возникнут перебои в газоснабжении
29 января 2025 г. 23:12
Прогноз добычи нефти по двум месторождениям Азербайджана
Прогноз добычи нефти по двум месторождениям Азербайджана
29 января 2025 г. 18:15
В 2025 году с месторождения Сураханы прогнозируется добыча 1,03 млн баррелей нефти
В 2025 году с месторождения "Сураханы" прогнозируется добыча 1,03 млн баррелей нефти
29 января 2025 г. 17:35
Объем транспортируемой нефти по БТД сократился на 2%  
Объем транспортируемой нефти по БТД сократился на 2%  
29 января 2025 г. 16:56
Азербайджан в январе-ноябре увеличил поставки газа в Турцию на 12,3%
Азербайджан в январе-ноябре увеличил поставки газа в Турцию на 12,3%
29 января 2025 г. 16:41
Добыча нефти на месторождении Балаханы в этом году снизится примерно на 4%
Добыча нефти на месторождении Балаханы в этом году снизится примерно на 4%
29 января 2025 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi