Азербайджан пригласил компании из Пакистана к сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики"

14:29

Пакистанские компании приглашены к сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики" и энергоэффективности в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, такое приглашение было озвучено на встрече министра Парвиза Шахбазова с делегацией во главе с федеральным министром по приватизации, Совету по инвестициям и коммуникациям Пакистана Абдулом Алимом Ханом.

Стороны на встрече отметили успешное развитие азербайджано-пакистанских отношений, выразили удовлетворение сотрудничеством в различных сферах. Подчеркнута важность использования потенциала энергетики для вывода двусторонних связей на новый уровень.

На встрече делегации двух стран обсудили расширение сотрудничества между энергетическими компаниями Азербайджана и Пакистана, текущие проекты, рассмотрели возможности, связанные с промышленными инициативами Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики, морской ветроэнергетики и созданием экспортных маршрутов "зеленой энергии", - подчеркивает ведомство.

Стороны также обменялись мнениями о деятельности Центра чистой энергии ECO-UNIDO в Баку, выразили взаимную поддержку в укреплении энергетического партнерства.