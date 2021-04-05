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Азербайджан поставит в Грузию 150 млн кубометров транзитного газа

Азербайджан поставит в Грузию 150 млн кубометров транзитного газа Между компаниями SOCAR и "Газпром экспорт" сроком на месяц подписано соглашение о транзите российского газа в Грузию
Энергетика
5 апреля 2021 г. 14:54
Азербайджан поставит в Грузию 150 млн кубометров транзитного газа
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В рамках соглашения, подписанного между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и российской компанией "Газпром экспорт", общий объем транзита российского природного газа через территорию Азербайджана в Грузию составит 150 млн кубометров.

Об этом Report сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, между компаниями SOCAR и "Газпром экспорт" сроком на месяц подписано соглашение о транзите российского газа в Грузию: "По этому соглашению, 150 млн кубометров газа будет поставляться через Азербайджан в Грузию".

Напомним, что 16 марта между ООО "Газпром экспорт" и SOCAR было подписано краткосрочное соглашение о временном осуществлении поставок природного газа из России в Армению через Азербайджан. Причина - проведение ремонтных работ на трубопроводе. После завершения ремонтных работ транспортировка газа снова будет осуществляться через Грузию.

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Версия на английском языке Russia to transport 150 mcm of gas to Georgia through Azerbaijan 
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