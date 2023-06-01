Азербайджан подписал с китайской компанией Меморандум о взаимопонимании в области энергетики

Между Министерством энергетики и компанией China Gezhouba Group Overseas Investment подписан Меморандум о взаимопонимании в связи с проектами возобновляемых источников энергии.

Между Министерством энергетики и компанией China Gezhouba Group Overseas Investment подписан Меморандум о взаимопонимании в связи с проектами возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter.

"К созданию зеленых энергетических мощностей в Азербайджане подключилась китайская компания. Сегодня Министерство энергетики подписало с китайской компанией Меморандум о взаимопонимании по реализации проектов в области возобновляемых источников энергии мощностью 2 ГВт", - отметил он.