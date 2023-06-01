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Азербайджан подписал с китайской компанией Меморандум о взаимопонимании в области энергетики

Азербайджан подписал с китайской компанией Меморандум о взаимопонимании в области энергетики Между Министерством энергетики и компанией China Gezhouba Group Overseas Investment подписан Меморандум о взаимопонимании в связи с проектами возобновляемых источников энергии.
Энергетика
1 июня 2023 г. 17:33
Азербайджан подписал с китайской компанией Меморандум о взаимопонимании в области энергетики

Между Министерством энергетики и компанией China Gezhouba Group Overseas Investment подписан Меморандум о взаимопонимании в связи с проектами возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter.

"К созданию зеленых энергетических мощностей в Азербайджане подключилась китайская компания. Сегодня Министерство энергетики подписало с китайской компанией Меморандум о взаимопонимании по реализации проектов в области возобновляемых источников энергии мощностью 2 ГВт", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Çin şirkəti ilə enerji sahəsi üzrə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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