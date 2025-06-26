Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с китайской компанией

Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики и китайская компания China Datang Overseas Investment Co. Ltd подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии зеленого энергетического коридора.

Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики и китайская компания China Datang Overseas Investment Co. Ltd подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии зеленого энергетического коридора.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, меморандум предусматривает сотрудничество с целью обеспечения безопасного подключения к электрической сети генерирующих мощностей, созданных за счет возобновляемых источников энергии Азербайджана, и осуществления надежной и стабильной передачи этой энергии.

Согласно документу, будет осуществляться сотрудничество с China Datang Overseas Investment Co. Ltd в области применения технических возможностей компании и системных исследований по развитию электрической сети, а также техническая и финансовая поддержка для привлечения китайских компаний, имеющих богатый опыт в проектировании, инженерии и управлении строительством проектов HVDC.