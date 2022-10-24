Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире

Правительство Азербайджана планирует получить кредит в размере 180 млн долларов США на модернизацию теплоэлектростанции "Азербайджан".

Правительство Азербайджана планирует получить кредит в размере 180 млн долларов США на модернизацию теплоэлектростанции "Азербайджан".

Об этом Report сообщил источник в правительстве.

Сообщается, что "Азерэнержи" подготовило и представило правительству соответствующие предложения и программу модернизации.

Предложения направлены в три структуры. Одна из них дала согласие, вторая – выразила недовольство, а третья осталась нейтральной. После этого проект был трижды переработан, последняя версия была одобрена.

Первоначально предусматривается модернизация 6-го и 7-го блоков ТЭС. Для этого необходимо 180 млн долларов США. В рамках инвестиций планируется установка паровых турбин на теплоэлектростанции "Азербайджан". По предварительным оценкам, если это будет реализовано, Азербайджан сможет сэкономить 1,2 млрд кубометров природного газа в год.

Напомним, что после аварии на ТЭС "Азербайджан" в июле 2018 года президент Ильхам Алиев выделил в общей сложности 140 миллионов манатов на устранение недочетов на электростанции и улучшение инфраструктуры, а также на проведение ремонтно-восстановительных и других работ на отдельных электростанциях и подстанциях.

ТЭС "Азербайджан" представляет собой тепловую электростанцию из 8 агрегатов мощностью 300 МВт каждый в Мингячевире.