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Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире

Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире Правительство Азербайджана планирует получить кредит в размере 180 млн долларов США на модернизацию теплоэлектростанции "Азербайджан".
Энергетика
24 октября 2022 г. 16:29
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире

Правительство Азербайджана планирует получить кредит в размере 180 млн долларов США на модернизацию теплоэлектростанции "Азербайджан".

Об этом Report сообщил источник в правительстве.

Сообщается, что "Азерэнержи" подготовило и представило правительству соответствующие предложения и программу модернизации.

Предложения направлены в три структуры. Одна из них дала согласие, вторая – выразила недовольство, а третья осталась нейтральной. После этого проект был трижды переработан, последняя версия была одобрена.

Первоначально предусматривается модернизация 6-го и 7-го блоков ТЭС. Для этого необходимо 180 млн долларов США. В рамках инвестиций планируется установка паровых турбин на теплоэлектростанции "Азербайджан". По предварительным оценкам, если это будет реализовано, Азербайджан сможет сэкономить 1,2 млрд кубометров природного газа в год.

Напомним, что после аварии на ТЭС "Азербайджан" в июле 2018 года президент Ильхам Алиев выделил в общей сложности 140 миллионов манатов на устранение недочетов на электростанции и улучшение инфраструктуры, а также на проведение ремонтно-восстановительных и других работ на отдельных электростанциях и подстанциях.

ТЭС "Азербайджан" представляет собой тепловую электростанцию из 8 агрегатов мощностью 300 МВт каждый в Мингячевире.

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Версия на английском языке Azerbaijan plans to get loan for thermal power plant in Mingachevir
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mingəçevirdəki istilik elektrik stansiyası üçün kredit almağı planlaşdırır

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