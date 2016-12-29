Азербайджан оценит возможности экспорта электроэнергии в Грецию, Ирак и соседние государства

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Соответствующая госструктура Азербайджана проведет сравнительный анализ экспорта электроэнергии и природного газа с учетом себестоимости производства электроэнергии, спроса на природный газ на отечественном рынке, стоимости электроэнергии и природного газа на экспортных рынках, расходов на экспорт.

Как сообщает Report, это отражено в “Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане”.

Согласно документу, в связи с экономической эффективностью экспорта электроэнергии, начнутся другие работы в этом направлении. ОАО “Азерэнержи” проведет обсуждения с соседними странами (Иран, Россия, Турция и Грузия) относительно потребностей региона в электроэнергии и рассмотрит возможности наращивания экспорта электроэнергии.

“В то же время “Азерэнержи” проведет оценку возможностей экспорта электроэнергии в Грузию, Грецию, Иран, Ирак, Россию и Турцию с учетом имеющейся системы энергопередачи”, - говорится в документе.

В Стратегической дорожной карте отмечается, что ОАО “Азерэнержи” в целях реализации экспортного потенциала Азербайджана в этой сфере планирует реализовать различные проекты с учетом технико-экономического обоснования. В первую очередь, будет осуществлено прогнозирование производства и потребления электроэнергии для выявления производственных мощностей, которые позволят осуществить экспорт. Во-вторых, проанализированы прибыль и убытки по экспорту электроэнергии с учетом расходов на производство, транспорт, таможенных пошлин, источников инвестиций и спроса стран региона (как соседних стран, так и таких стран, как Греция, Ирак). В-третьих, будут проведены исследования для выявления соответствия инфраструктуры страны с системами энергопередач различных стран.

Согласно документу, в результате повышения производственных мощностей к 2020 году прогнозируется рост реального ВВП на 115 млн. манатов.

Ожидается, что Азербайджан обеспечит 50% объемов импорта электроэнергии Грузии и 20% - Турции.