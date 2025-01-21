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Азербайджан обсудил совместные проекты с ACWA Power

Азербайджан обсудил совместные проекты с ACWA Power 15:23 Азербайджан обсудил совместные проекты, реализуемые с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии.
Энергетика
21 января 2025 г. 15:36
Азербайджан обсудил совместные проекты с ACWA Power

Азербайджан обсудил совместные проекты, реализуемые с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

"Мы были рады встретиться с генеральным директором ACWA Power Марко Арчелли в рамках участия президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме. Мы обсудили увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергетической экосистеме Азербайджана, важность инициатив, реализуемых с ACWA Power, и совместные проекты", - отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses joint projects with ACWA Power
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan "ACWA Power" ilə birgə layihələri müzakirə edib

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