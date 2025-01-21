Азербайджан обсудил совместные проекты с ACWA Power

15:23 Азербайджан обсудил совместные проекты, реализуемые с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии.

Азербайджан обсудил совместные проекты, реализуемые с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

"Мы были рады встретиться с генеральным директором ACWA Power Марко Арчелли в рамках участия президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме. Мы обсудили увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергетической экосистеме Азербайджана, важность инициатив, реализуемых с ACWA Power, и совместные проекты", - отметил министр.