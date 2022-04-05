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Азербайджан обсудил со Всемирным банком сотрудничество в энергосфере

Азербайджан обсудил со Всемирным банком сотрудничество в энергосфере Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.
Энергетика
5 апреля 2022 г. 13:59
Азербайджан обсудил со Всемирным банком сотрудничество в энергосфере

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

Как сообщает Report, об этом сообщил сам министр.

"У нас состоялись плодотворные обсуждения с миссией Всемирного банка по энергетике и инфраструктуре о дорожных картах по развитию рынка электроэнергии и производству ветровой энергии на море, энергоэффективности, декарбонизации, а также о новых возможностях сотрудничества", - отметил министр.

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