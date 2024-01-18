Азербайджан обсудил с сингапурской компанией переход к "зеленой" энергетике

Азербайджан обсудил с сингапурской компанией сотрудничество по вопросам перехода на "зеленую" энергетику и декарбонизации.

Азербайджан обсудил с сингапурской компанией сотрудничество по вопросам перехода на "зеленую" энергетику и декарбонизации.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

Министр отметил, что в рамках Давосского экономического форума вместе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом встретился с председателем и генеральным директором Trafigura Group Pte Ltd Джереми Вейром.

"На встрече мы обсудили плодотворное сотрудничество компании с нашей страной в таких областях, как переход на "зеленую" энергетику, декарбонизация, производство алюминия, перспективы бизнес-среды Азербайджана и возможности совместной деятельности в потенциальных областях в рамках COP29", - написал министр.