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Азербайджан обсудил с Саудовской Аравией сотрудничество в сфере климатической деятельности

Азербайджан обсудил с Саудовской Аравией сотрудничество в сфере климатической деятельности Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности сотрудничества в области климатической деятельности, вопросы совместной деятельности для достижения целей и принципов Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижского соглашения.
Энергетика
29 марта 2024 г. 15:33
Азербайджан обсудил с Саудовской Аравией сотрудничество в сфере климатической деятельности

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности сотрудничества в области климатической деятельности, вопросы совместной деятельности для достижения целей и принципов Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижского соглашения.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, переговоры состоялись в ходе встречи министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана Аль-Сауда с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

Министры также обсудили усилия и инициативы Саудовской Аравии по борьбе с последствиями изменения климата. Рассматриваемые инициативы включают использование ВИЭ, управление эмиссиями, их сокращение и очистку с помощью таких инициатив, как Saudi Green и Middle East Green, а также других национальных и региональных программ.

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses managing emissions with Saudi Green and Middle East Green
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Saudi Green” və “Middle East Green” ilə emissiyaların idarə edilməsini müzakirə edib

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