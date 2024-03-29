Азербайджан обсудил с Саудовской Аравией сотрудничество в сфере климатической деятельности

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности сотрудничества в области климатической деятельности, вопросы совместной деятельности для достижения целей и принципов Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижского соглашения.

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности сотрудничества в области климатической деятельности, вопросы совместной деятельности для достижения целей и принципов Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижского соглашения.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, переговоры состоялись в ходе встречи министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана Аль-Сауда с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

Министры также обсудили усилия и инициативы Саудовской Аравии по борьбе с последствиями изменения климата. Рассматриваемые инициативы включают использование ВИЭ, управление эмиссиями, их сокращение и очистку с помощью таких инициатив, как Saudi Green и Middle East Green, а также других национальных и региональных программ.