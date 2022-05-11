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Азербайджан обсудил расширение сотрудничества с арабской компанией Masdar

Азербайджан обсудил расширение сотрудничества с арабской компанией Masdar Министр энергетики Пярвиз Шахбазов в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) встретился с генеральным директором компании Masdar Мохамедом Джамилем Аль Рамахи.
Энергетика
11 мая 2022 г. 10:07
Азербайджан обсудил расширение сотрудничества с арабской компанией Masdar

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) встретился с генеральным директором компании Masdar Мохамедом Джамилем Аль Рамахи.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Встреча состоялась в штаб-квартире Masdar в Абу-Даби. Основным предметом обсуждения на встрече стало расширение сотрудничества в сфере производства энергии из возобновляемых источников в рамках новых проектов. Предложения Masdar о сотрудничестве были оценены в рамках политики и целей "зеленой энергии" Азербайджана, в технико-экономических и других аспектах.

На встрече также была обсуждена деятельность по вводу в эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции в запланированные сроки, а также взаимные шаги, которые ускорят процесс реализации.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Masdar company discuss expanding cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Masdar” şirkəti ilə əməkdaşlığı genişləndirməyi müzakirə edib

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