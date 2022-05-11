Азербайджан обсудил расширение сотрудничества с арабской компанией Masdar

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) встретился с генеральным директором компании Masdar Мохамедом Джамилем Аль Рамахи.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) встретился с генеральным директором компании Masdar Мохамедом Джамилем Аль Рамахи.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Встреча состоялась в штаб-квартире Masdar в Абу-Даби. Основным предметом обсуждения на встрече стало расширение сотрудничества в сфере производства энергии из возобновляемых источников в рамках новых проектов. Предложения Masdar о сотрудничестве были оценены в рамках политики и целей "зеленой энергии" Азербайджана, в технико-экономических и других аспектах.

На встрече также была обсуждена деятельность по вводу в эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции в запланированные сроки, а также взаимные шаги, которые ускорят процесс реализации.