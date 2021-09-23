Азербайджан обеспечит участие средних инвесторов в области ВИЭ

Правительство Азербайджана готовится к принятию соответствующего законодательства, которое обеспечит участие средних инвесторов в области возобновляемых источников энергии, в частности строительства гидроэлектростанций на освобожденных территориях.

Правительство Азербайджана готовится к принятию законодательства, которое обеспечит участие средних инвесторов в производстве возобновляемых источников энергии, в частности строительстве гидроэлектростанций на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе презентации германо-азербайджанской торговой палатой (AHK) ежегодного отчета "Иностранный бизнес в Азербайджане: деловой климат - обзор 2021".

"Вы знаете, что энергетический потенциал горных рек довольно высок, потому я думаю, стоит обратить внимание на эту сферу", — сказал министр.

По его словам, зеленая экономика и возобновляемые источники энергии - это уже не просто слова, а реальные проекты, которые реализуются.

"Два подобных проекта - по строительству солнечной и ветровой электростанций, находятся в стадии реализации со стороны консорциумов во главе с инвесторами из Саудовской Аравии и ОАЭ. Был одобрен еще один проект, касающийся зеленой энергетики, на освобожденных территориях, ведутся переговоры по ряду других ", — сказал М.Джаббаров.

Министр особо подчеркнул, что "пандемия повлияла на то, как мы ведем бизнес, и на то, как мы живем. "Мы живем в эпоху новой экономики, цифровой, в эпоху промышленной революции, у нас есть региональный центр Четвертой промышленной революции. Это первый в своем роде центр, специализирующийся на проектах в области искусственного интеллекта, машинного обучения, Интернета вещей и т. д.", — отметил он.

На последнем саммите Всемирного экономического форума в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент форума Берге Бренде подписали меморандум о взаимопонимании по созданию регионального центра Четвертой промышленной революции в Баку.