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Азербайджан назвал объемы экспорта и импорта электроэнергии в этом году

Азербайджан назвал объемы экспорта и импорта электроэнергии в этом году За январь-август этого года экспорт электроэнергии в Азербайджане увеличился на 142,2 млн кВт/ч по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, составив 971,9 млн кВт/ч.
Энергетика
24 сентября 2021 г. 16:09
Азербайджан назвал объемы экспорта и импорта электроэнергии в этом году

За январь-август этого года экспорт электроэнергии в Азербайджане увеличился на 142,2 млн кВт/ч по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, составив 971,9 млн кВт/ч.

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Минэнерго за январь-август.

В Иран было экспортировано 238,9 млн кВт/ч электроэнергии, в Турцию - 164,1 млн кВт/ч, в Россию - 63,7 млн кВт/ч, в Грузию - 505,2 млн кВт/ч.

Импорт электроэнергии за этот период увеличился на 15,9 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 110,6 млн кВт/ч.

Из Ирана было импортировано 22,4 млн кВт/ч электроэнергии, из России - 63,5 млн кВт/ч, из Грузии - 24,7 млн кВт/ч.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals power export-import amount for eight months of 2021
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan ixrac və idxal etdiyi elektrik enerjisinin həcmini açıqladı

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