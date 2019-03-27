Азербайджан нарастил экспорт газа в Турцию на 36%

В январе этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 808 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию Управления по регулированию энергетического рынка Турции, это на 36% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В январе на азербайджанский газ пришлось 13,91% от общего объема импорта Турции.

В первом месяце года импорт Турцией природного газа сократился на 6,54% - до 5 млрд 810 млн кубометров.

Объем поставок природного газа по трубопроводам составил 3 млрд 470 млн кубометров, в виде сжиженного природного газа (СПГ) - 2 млрд 340 млн кубометров.

В отчетном месяце Турция импортировала из России 1 млрд 837 млн кубометров, из Ирана - 824 млн кубометров природного газа. Остальные объемы импортированы из Алжира, Нигерии, США, Катара, Египта, Экваториальной Гвинеи.

Отметим, что в январе 2018 года общий объем импорта природного газа Турцией составил 6 млрд 217 млн кубометров, из них на Азербайджан пришлось 594,15 млн кубометров.