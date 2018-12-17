Азербайджан нарастил добычу нефти и газа

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года в Азербайджане добыто 35 467,2 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них объем добычи товарной сырой нефти составил 35,420 млн тонн.

Добыча нефти увеличилась на 0,2% в годовом сравнении.

За отчетный период в стране добыто 27,746 млрд кубометров природного газа, что на 6,5% выше прошлогоднего показателя.

На долю товарного газа пришлось 17,417 млрд кубометров добычи, что на 4,9% больше аналогичного показателя за прошлый год.