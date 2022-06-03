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Азербайджан начнет производство бензина по стандарту “Евро-5” летом следующего года

Азербайджан начнет производство бензина по стандарту “Евро-5” летом следующего года Начало производства бензина по стандарту “Евро-5” на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) запланировано на июнь-июль 2023 года.
Энергетика
3 июня 2022 г. 15:56
Азербайджан начнет производство бензина по стандарту “Евро-5” летом следующего года

Начало производства бензина по стандарту “Евро-5” на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) запланировано на июнь-июль 2023 года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора компании SOCAR Downstream Эмиль Алхаслы на второй день конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

"В третьем квартале этого года планируется начать производство дизельного топлива по стандартам ”Евро-5". Работы в рамках проекта по реконструкции и модернизации находятся на стадии запуска оборудования. В первую очередь будет запущена водородная установка, на следующем этапе - другие установки. Этот процесс продлится до середины следующего года. Водородная установка необходима для очистки дизельного топлива и бензина”, - отметил Э.Алхаслы.

По его словам, в результате на заводе ежегодно будет производиться 2 млн тонн автомобильного бензина: “60% этих объемов придется на бензин марки АИ-92, 40% - на бензин марки АИ-95. Одной из основных целей работ по реконструкции и модернизации является полное удовлетворение к 2040 году потребностей страны в бензине и дизельном топливе. В свою очередь, лишние объемы топлива будут направляться на экспорт".

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Версия на английском языке Azerbaijan to produce Euro-5 gasoline next summer 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Euro-5” benzininin istehsalına gələn ilin yayında başlayacaq

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