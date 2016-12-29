Азербайджан может внедрить тарифы на электроэнергию в зависимости от времени суток

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Соответствующие структуры Азербайджана в целях формирования национального энергетического портфеля рассмотрят средние расходы, а также приемлемую цену для потребителей и производителей. Как передает Report, это нашло отражение в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым “Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане”.

Согласно документу, предусмотрено внедрение тарифов, отражающих расходы (без субсидирования цен на электроэнергию), организация, в случае необходимости, группы из экспертов и специалистов в целях проведения международной сравнительной оценки конечных потребительских тарифов с учетом показателей паритетности закупочных цен, внедрение двухуровневой системы тарифов для домашних хозяйств, определение пределов потребительских объемов, привлекаемых к обложению тарифами, и соответствующих тарифов по этим шкалам.

Также ожидается разработка предложений по сокращению льгот для ряда отраслей промышленности, дифференцировании цен по времени суток, сохранению без изменений конечных потребительских цен для малоимущих категорий потребителей при рассмотрении вопроса внедрения цен с учетом расходов на создание инфраструктуры, определению дополнительных тарифов на электроэнергию в целях устранения несоответствия между выделенным объемом и потреблением, повышению эффективности использования реактивной электроэнергии.

В документе отмечается, что для снижения напряженности в часы пик планируется внедрение тарифов на электроэнергию в зависимости от времени суток (день и ночь).

"Изменение тарифов на электроэнергию в зависимости от спроса в секторе коммунальных услуг является стандартной практикой во многих странах мира, направленной на сокращение объемов потребления. Отсутствие дифференциации цен в зависимости от времени суток в Азербайджане приводит к неэффективности баланса спрос-предложение. В Турции соответствующие тарифы меняются в зависимости от времени суток. Например, в ночные часы потребители получают электроэнергию по среднему тарифу, в часы пик (примерно в 17:00 - 22:00) – по самой высокой цене", - отмечается в Стратегической дорожной карте.