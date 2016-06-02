​Азербайджан может увеличить добычу газа на 40%

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "За последние 10 лет добыча газа выросла в 4 раза и достигла 29 млрд. кубометров в год". Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на проходящей в Баку конференции Caspian Oil&Gas-2016.

Президент SOCAR отметил, что Производственным объединением "Азнефть" до сегодняшнего дня разработано 49 месторождений: "В 2016-2017 годах будут заложены 9 оснований для бурения 81 скважины".

"Инвестиции в блок месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" в целом составили 41 млрд. долларов. До завершения срока эксплуатации мы планируем достичь объемов нефтедобычи в 5 млрд. баррелей, а также получить дополнительно 4 млрд. баррелей за счет роста коэффициента нефтеотдачи", - отметил Р.Абдуллаев.

Глава SOCAR подчеркнул, что в результате экологических мероприятий получено дополнительно 281 млн. кубометров газа. Именно благодаря этим работам SOCAR дважды был премирован. Компания занимает 5-е место в мире по охране экологии.

"У нас есть возможность в будущем нарастить добычу газа до 40 млрд. кубометров в год", - сообщил Р. Абдуллаев.