​Азербайджан может принять участие во встрече Россия-ОПЕК

Баку. 5 Марта. REPORT.AZ/ Встреча РФ, стран-членов ОПЕК и других производителей нефти может пройти в период с 20 марта по 1 апреля.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Конкретная дата на сегодняшний день не определена, звучат предложения в период с 20 марта по 1 апреля", - заявил Новак.

По его словам, встреча может пройти в Дохе, Вене или в одном из российских городов.

Новак также заявил, что во встрече могут принять участие Казахстан и Азербайджан.

"Ведутся консультации между странами ОПЕК и не-ОПЕК. Конкретный перечень стран я сейчас вам не скажу, потому что это будут решать непосредственно сами страны", - сказал Новак.

Напомним, министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву сообщал, что очередная встреча нефтедобытчиков состоится 20 марта в России.