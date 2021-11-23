Азербайджан и Южная Корея обсудили сотрудничество в энергетической сфере

10:37 Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству Чонг Соо Парком.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Чжон Су Паком.

Как передает Report со ссылкой на министерство энергетики, коснувшись нынешнего уровня двусторонних торгово-экономических отношений, П.Шахбазов выразил уверенность в том, что визит южно-корейской делегации внесет весомый вклад в процесс реализации потенциальных возможностей в энергетическом секторе. Министр проинформировал о развитии нефтегазовой отрасли в Азербайджане, инфраструктурных проектах регионального и мирового значения, а также поставках нефтепродуктов и сжиженного природного газа в Республику Корея. Он подчеркнул, что одной из основных задач, стоящих перед Азербайджаном, является увеличение мощности возобновляемых источников энергии с 17 процентов до 30 процентов к 2030 году.

“Глава государства уделяет особое внимание развитию возобновляемых источников энергии. В качестве одного из национальных приоритетов социально-экономического развития определены важные стратегические задачи по превращению Азербайджана в страну «зеленого роста» и достижению чистой окружающей среды, а также создание «зоны зеленой энергии» на освобожденных территориях”, - сказал он.

Министр отметил, что шаги, предпринятые в этом направлении, окажут серьезную поддержку целям, определенным в области возобновляемых источников энергии.

На встрече также была представлена информация о высоком потенциале ветровой энергии на Каспии.