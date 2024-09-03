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Азербайджан и Венгрия обсудили партнерство в рамках проектов "зеленой" энергии

Азербайджан и Венгрия обсудили партнерство в рамках проектов "зеленой" энергии Азербайджан и Венгрия обсудили стратегическое партнерство в рамках проектов "зеленой" энергии.
Энергетика
3 сентября 2024 г. 16:25
Азербайджан и Венгрия обсудили партнерство в рамках проектов зеленой энергии

Азербайджан и Венгрия обсудили стратегическое партнерство в рамках проектов "зеленой" энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, обсуждения состоялись в рамках встречи министра энергетики Пярвиза Шахбазова с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в Бухаресте.

Министры обсудили итоги 8-й встречи министров Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии и другие актуальные вопросы.

Кроме того, было обсуждено текущее состояние сотрудничества с венгерскими компаниями MOL Group и MVM в проектах "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз".

Стороны также коснулись энергетической повестки предстоящей в Баку конференции COP29.

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