Азербайджан и Венгрия обсудили партнерство в рамках проектов "зеленой" энергии

Азербайджан и Венгрия обсудили стратегическое партнерство в рамках проектов "зеленой" энергии.

Азербайджан и Венгрия обсудили стратегическое партнерство в рамках проектов "зеленой" энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, обсуждения состоялись в рамках встречи министра энергетики Пярвиза Шахбазова с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в Бухаресте.

Министры обсудили итоги 8-й встречи министров Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии и другие актуальные вопросы.

Кроме того, было обсуждено текущее состояние сотрудничества с венгерскими компаниями MOL Group и MVM в проектах "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз".

Стороны также коснулись энергетической повестки предстоящей в Баку конференции COP29.