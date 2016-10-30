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    Азербайджан и Венесуэла считают оптимальной цену на нефть в размере 60$ за баррель

    Эти два государства согласны с тем, что должны быть проведены некоторые меры для стабилизации рынка

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Венесуэла намерены поддержать стабилизацию цен на нефть.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Натик Алиев в интервью журналистам в штаб-квартире ОПЕК.

    «Венесуэла и Азербайджан согласны с тем, что должны быть проведены некоторые меры для стабилизации рынка. Мы согласны с тем, что цена за баррель нефти может быть около $60», — сказал он.

    В свою очередь заместитель министра выразил надежду, что договоренности о сокращении добычи будут достигнуты и цена на нефть вырастет.

    Другие страны, не входящие в ОПЕК, не выразили желания присоединиться к сокращению добычи нефти.

    В Вене 28–29 октября проходил специальный комитет ОПЕК по реализации алжирских договоренностей о сокращении добычи нефти.

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