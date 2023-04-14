Азербайджан и США могут сотрудничать в области зеленой энергии

Азербайджан и США обсудили возможности сотрудничества в рамках зеленой энергии.

Азербайджан и США обсудили возможности сотрудничества в рамках зеленой энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом говорилось во время встречи министра энергетики Пярвиза Шахбазова с временным поверенным в делах США в Азербайджане Хьюго Геварой.

Согласно информации, на встрече также обсуждались перспективы взаимного сотрудничества между Азербайджаном и США в области энергетики.

На встрече был выражен интерес к участию американских компаний в других инфраструктурных проектах в энергетической сфере, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.