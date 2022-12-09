Азербайджан и Сербия обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики

Азербайджан и Сербия обсудили перспективы в области экспорта электроэнергии и природного газа.

Азербайджан и Сербия обсудили перспективы в области экспорта электроэнергии и природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом говорилось на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с чрезвычайным и полномочным послом Сербии в Азербайджане Драганом Владисавлжевичем.

В ходе встречи были затронуты дружеские отношения и стратегическое партнерство между странами. Была подчеркнута важная роль визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию, подписанного совместного заявления и других документов, которые будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

На встрече были обсуждены текущее сотрудничество в области энергетики и будущие стратегические цели.