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Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сферах энергетики и инвестиций

Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сферах энергетики и инвестиций Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сферах энергетики и инвестиций
Энергетика
26 мая 2025 г. 19:38
Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сферах энергетики и инвестиций

Азербайджан обсудил с Пакистаном сотрудничество в инвестиционной, промышленной и энергетической сферах.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Мы были рады встретиться со специальным помощником премьер-министра Пакистана, государственным министром Тариком Баквой. В ходе переговоров обменялись мнениями о положительной динамике двусторонних экономических отношений, о роли преференциального торгового соглашения в укреплении делового партнерства, о перспективах сотрудничества и совместной деятельности в инвестиционной, промышленной и энергетической сферах", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Pakistan explore investment, industrial and energy cooperation
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Pakistanla investisiya, sənaye və enerji əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə edilib"

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