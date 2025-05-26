Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сферах энергетики и инвестиций

Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сферах энергетики и инвестиций

Азербайджан обсудил с Пакистаном сотрудничество в инвестиционной, промышленной и энергетической сферах.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Мы были рады встретиться со специальным помощником премьер-министра Пакистана, государственным министром Тариком Баквой. В ходе переговоров обменялись мнениями о положительной динамике двусторонних экономических отношений, о роли преференциального торгового соглашения в укреплении делового партнерства, о перспективах сотрудничества и совместной деятельности в инвестиционной, промышленной и энергетической сферах", - говорится в публикации.