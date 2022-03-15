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Азербайджан и ОАЭ расширят сотрудничество в области возобновляемой энергии

Азербайджан и ОАЭ расширят сотрудничество в области возобновляемой энергии Сегодня между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) подписан ряд новых документов.
Энергетика
15 марта 2022 г. 12:34
Азербайджан и ОАЭ расширят сотрудничество в области возобновляемой энергии

Сегодня между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) подписан ряд новых документов.

Документы были подписаны в ходе церемонии закладки фундамента солнечной электростанции "Гарадаг", сообщает Report.

"Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой энергетики на море" подписали заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев и председатель правления компании "Масдар" (ОАЭ) Мохаммед Джамиль аль Рамахи (Mohammad Jamil al Ramahi).

Кроме того, председатель правления "Масдар" подписал еще 3 документа с азербайджанскими партнерами. Это "Меморандум о взаимопонимании в области возобновляемой энергии и энергоэффективности", подписанный совместно с заместителем председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Хиджраном Валеховым, "Меморандум о взаимопонимании в области производства энергии из твердых бытовых отходов", подписанный совместно с исполнительным директором ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Ульви Мансуровым, "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой и чистой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах", подписанный совместно с директором Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Тебризом Аммаевым.

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