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Азербайджан и Казахстан обсуждают применение цифровых технологий в сфере энергетики

Азербайджан и Казахстан обсуждают применение цифровых технологий в сфере энергетики Рассмотрены вопросы возможного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном по применению современных цифровых технологий в вопросах мониторинга и обеспечения подотчетности в таких промышленных сферах, как нефть, газ, нефтепродукты.
Энергетика
22 ноября 2023 г. 17:37
Азербайджан и Казахстан обсуждают применение цифровых технологий в сфере энергетики

Рассмотрены вопросы возможного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном по применению современных цифровых технологий в вопросах мониторинга и обеспечения подотчетности в таких промышленных сферах, как нефть, газ, нефтепродукты.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом сказал заместитель министра энергетики Самир Велиев в ходе встречи с делегацией Казахстана во главе с первым заместителем министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асетом Турысовым.

Велиев рассказал о важности мероприятий, проводимых в рамках Недели СПЕКА в Азербайджане, с точки зрения развития региональных связей в энергетическом секторе, а также в других сферах экономики. Он отметил, что это хорошая возможность для налаживания и развития сотрудничества между министерствами.

В то же время было отмечено значение деятельности Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном в дальнейшем расширении взаимодействия между двумя странами в различных сферах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan enerji sahəsində rəqəmsal texnologiyaların tətbiqini müzakirə edir

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