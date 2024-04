Азербайджан и Израиль расширяют энергосотрудничество

Азербайджан и Израиль расширяют сотрудничество в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил в социальной сети "X".

"Сегодня министры энергетики Израиля [Эли Коэн] и Азербайджана [Пярвиз Шахбазов] встретились в Дубае, где провели плодотворную дискуссию по вопросам сотрудничества в сфере энергетики между нашими странами и изучили пути его укрепления и расширения", - говорится в публикации посла.