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Азербайджан и Израиль расширяют энергосотрудничество

Азербайджан и Израиль расширяют энергосотрудничество Азербайджан и Израиль расширяют сотрудничество в области энергетики.
Энергетика
17 апреля 2024 г. 13:55
Азербайджан и Израиль расширяют энергосотрудничество

Азербайджан и Израиль расширяют сотрудничество в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил в социальной сети "X".

"Сегодня министры энергетики Израиля [Эли Коэн] и Азербайджана [Пярвиз Шахбазов] встретились в Дубае, где провели плодотворную дискуссию по вопросам сотрудничества в сфере энергетики между нашими странами и изучили пути его укрепления и расширения", - говорится в публикации посла.

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