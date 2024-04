Посол Израиля поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.

Как сообщает Report, посол поделился поздравлением в социальной сети ”X“.

"В преддверии праздника Рамазан я был рад пригласить друзей на Ифтар [вечерний прием пищи у мусульман во время поста], чтобы отметить наши общие ценности толерантности и сосуществования. Давайте продолжим наводить мосты между израильской и азербайджанской общинами в духе дружбы", - отмечается в публикации.