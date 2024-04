İsrail səfiri Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edib

İsrail səfiri Corc Dik Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə “X”də yazıb.

Diplomat dostlarını iftar süfrəsinə qonaq etməkdən məmnun olduğunu bildirib:

“Ramazan bayramı ərəfəsində dostları iftar süfrəsinə qonaq etməkdən məmnunam. İsrail və Azərbaycan xalqları arasında dostluq ruhunda körpülər qurmağa davam etməliyik. Ramazan bayramınız mübarək!”.