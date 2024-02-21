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Азербайджан и Грузия подписали меморандум в области регулирования энергетики

Азербайджан и Грузия подписали меморандум в области регулирования энергетики
Энергетика
21 февраля 2024 г. 17:39
Азербайджан и Грузия подписали меморандум в области регулирования энергетики

Азербайджанское агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) и Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) подписали Меморандум о взаимопонимании в области регулирования энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, документ подписали председатель правления AERA Самир Ахундов и глава GNERC Давид Нармания.

Меморандум направлен на развитие и укрепление сотрудничества в сфере регулирования энергетики, а также создание благоприятных условий для продвижения двусторонних отношений между AERA и GNERC.

В рамках меморандума стороны поделятся опытом в области регулирования энергетических вопросов и обменяются информацией для развития законодательства в этой сфере, а также организуют обучающие программы по различным темам, в том числе по регулированию возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

AERA и GNERC связывают давние партнерские отношения. Стороны успешно сотрудничают в рамках Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA).

Меморандум о взаимопонимании знаменует собой важную веху в укреплении продуктивного партнерства между двумя регулирующими органами Азербайджана и Грузии.

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Версия на английском языке ФотоEnergy regulatory bodies of Azerbaijan, Georgia ink memorandum
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstanın enerji tənzimləmə qurumları arasında memorandum imzalanıb

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