Азербайджан и Грузия подписали меморандум в области регулирования энергетики

Азербайджанское агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) и Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) подписали Меморандум о взаимопонимании в области регулирования энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, документ подписали председатель правления AERA Самир Ахундов и глава GNERC Давид Нармания.

Меморандум направлен на развитие и укрепление сотрудничества в сфере регулирования энергетики, а также создание благоприятных условий для продвижения двусторонних отношений между AERA и GNERC.

В рамках меморандума стороны поделятся опытом в области регулирования энергетических вопросов и обменяются информацией для развития законодательства в этой сфере, а также организуют обучающие программы по различным темам, в том числе по регулированию возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

AERA и GNERC связывают давние партнерские отношения. Стороны успешно сотрудничают в рамках Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA).

Меморандум о взаимопонимании знаменует собой важную веху в укреплении продуктивного партнерства между двумя регулирующими органами Азербайджана и Грузии.