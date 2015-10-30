​Азербайджан и Германия обсудили вопросы выработки ветровой энергии

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В эко-парке Департамента по озеленению Управления экологии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась встреча с немецкой делегацией, представляющей сферу ветровой энергии и интеграции в сети.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, делегация была проинформирована о деятельности Управления экологии, проводимых Департаментом по озеленению работах, установленных в парках ветряных турбинах и солнечных панелях, их принципах работы.

Отмечено, что эко-парк заложен на загрязненной нефтью территории после рекультивации земель. В эко-центре на территории парка немецкая делегация подробно проинформировала сотрудников Управления экологии о своей деятельности, состоялись обсуждения на тему выработки ветровой энергии и интеграции в сети в Азербайджане и Германии, а также возможностях финансирования в этой сфере. Гости выразили заинтересованность в сотрудничестве с Управлением экологии относительно реализации возможных проектов в сфере источников альтернативной энергии.