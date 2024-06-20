Азербайджан и ЕС обсудили энергетическое партнерство

Азербайджан и Европейский Союз обсудили вопросы энергетического партнерства и сотрудничество в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как сообщили Report в министерстве энергетики, обсуждения состоялись и на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с комиссаром Европейского Союза по вопросам климатических действий Вопке Хукстра.

Комиссар В.Хукстра отметил, что ЕС придает большое значение партнерству по "зеленому энергетическому коридору", который обеспечит поставки возобновляемой энергии в Европу и соединит Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию. Комиссар проявил интерес к деятельности Азербайджана в области энергетического перехода и приоритетам, связанным с энергетикой, в повестке дня COP29 и выразил поддержку сотрудничеству с нашей страной в этом направлении.

В ходе беседы также были рассмотрены предложения Генерального директората Европейской комиссии по энергетике (DG ENER) о проведении совместных мероприятий в рамках COP29, состоялся обмен мнениями по вопросам тесного сотрудничества с Азербайджаном в продвижении Консенсуса ОАЭ и борьбе с изменением климата.