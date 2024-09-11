Азербайджан и ЕБРР обсудили создание коридоров "зеленой энергии"

11:27

Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили проекты коридоров зеленой энергии "Каспий-Черное море-Европа” и “Азербайджан-Центральная Азия-Европа”.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, данные темы обсуждались на встрече заместителя министра Орхана Зейналова с исполнительным директором ЕБРР по Турции и Кавказу Элизабет Фальчетти.

"В ходе встречи были обсуждены шаги, предпринятые для создания этих коридоров, а также инициативы, связанные с COP29, в том числе планируемые мероприятия в сфере энергетики", - отмечается в информации.

По данным ведомства, стороны также оценили ход аукциона на строительство Гобустанской солнечной электростанции, проводимого при поддержке ЕБРР.