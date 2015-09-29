​Азербайджан экспортировал в августе 5,381 млрд. кубометров газа

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Согласно показателям счетчиков, за август текущего года Азербайджан экспортировал 5 380 798,48 тыс. кубометров природного газа, что на 1,73% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объем экспорта природного газа, по данным таможенных деклараций, сократился в годовом исчислении на 25,1%, составив 992 172,80 тыс. кубометров.

По информации, за август объем экспорта газа составил 159 535,44 тыс. долларов, что на 29,17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Объем экспортированного за отчетный период по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан газоконденсата сократился на 7,94% и составил 1 348 745,45 тонн.