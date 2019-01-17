Азербайджан экспортировал 7,9 млрд кубометров природного газа в 2018 году

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджан экспортировал свыше 7,9 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов природного газа составила 1,499 млрд долларов.

За отчетный период экспорт природного газа в годовом исчислении вырос на 4,7%, а его стоимость – на 25,5%.

Экспорт природного газа составил 7,71% от общих объемов экспорта за 2018 год.