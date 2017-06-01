Азербайджан доведет объемы добычи газа до 45 млрд кубометров в ближайшие 3 года

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В настоящее время Азербайджан добывает около 120 тыс. тонн нефти и 90 тыс. кубометров газа в сутки. Как сообщает Report, об этом сказал на проходящей в Баку международной нефтегазовой конференции министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

По его словам, на газовом месторождении "Шахдениз" добыто газа больше, чем планировалось: "Первая добыча на месторождении "Абшерон" ожидается в 2020-2021 гг., с глубоководных частей блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" - в 2026 году".

"В рамках проекта "Шахдениз-2" в Азербайджане будет добываться дополнительно 16 млрд кубометров газа. На АЧГ планируется добыча 12 млрд кубометров попутного газа. В результате в 2020 году общие объемы добычи газа в Азербайджане достигнут 44,5 млрд кубометров", - сказал министр.