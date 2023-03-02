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Австрия и ФРГ в снабжении газом через СПГ-терминал в Хорватии

Австрия и ФРГ в снабжении газом через СПГ-терминал в Хорватии Австрия и Германия заинтересованы в использовании терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) на хорватском острове Крк на побережье Адриатического моря для покрытия собственных потребностей.
Энергетика
2 марта 2023 г. 14:17
Австрия и ФРГ в снабжении газом через СПГ-терминал в Хорватии

Австрия и Германия заинтересованы в использовании терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) на хорватском острове Крк на побережье Адриатического моря для покрытия собственных потребностей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе своего выступления на встрече Партнерства для трансатлантического энергетического и климатического сотрудничества.

"Со своей стороны Хорватия может внести значительный вклад в диверсификацию поставок энергоресурсов своим соседям и другим странам Центральной и Юго-Восточной Европы. Хорватия может стать энергетическим хабом для нашего региона. Также [фиксируется] большой интерес со стороны наших соседей в Австрии и [германской] Баварии в том, чтобы убедиться, что терминал Крк с его расширением также может быть использован для поставок газа в эти страны", - подчеркнул глава правительства Хорватии.

Плавучий СПГ-терминал на острове Крк начал работу в 2021 году. В 2022 году правительство Хорватии приняло решение расширить его пропускную способность с 2,9 до 6,1 млрд куб. м. В Загребе планируют соединить терминал с газотранспортными системами соседних государств.

Партнерство для трансатлантического энергетического и климатического сотрудничества представляет собой инициативу, нацеленную на декарбонизацию экономик стран Центральной и Восточной Европы. Она была основана по инициативе Министерства энергетики США, ее участниками являются Евросоюз и 23 европейских государства, включая прибалтийские республики, страны Западных Балкан, Молдавию, Грузию и Украину. В столице Хорватии 1-2 марта проходит четвертая встреча глав энергетических ведомств участников инициативы.

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