Армения угрожает энергетической безопасности Азербайджана

Армения нацелена на энергетическую инфраструктуру Мингячевира и "Южный газовый коридор"

Как известно, 27 сентября Армения перешла в наступление против Азербайджана, в связи с чем Азербайджан проводит контрнаступательные операции в соответствии с нормами международного праваЮГК.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на проходящем в формате онлайн Бакинском международном форуме Энергетической Хартии.

П. Шахбазов также проинформировал участников конференции о том, что Армения нацелена на энергетическую инфраструктуру Мингячевира и "Южный газовый коридор": "Этот шаг Армении представляет серьезную угрозу энергетической безопасности. Всем известно о принятых ООН резолюциях № 822, 853, 874 и 884 об освобождении оккупированных Арменией азербайджанских территорий. В настоящее время Азербайджан посредством контратак осуществляет исполнение резолюций ООН, которые до сих пор не выполнялись”.