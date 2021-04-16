Anglo-Asian Mining раскрыла прогноз добычи на 2021 год

Фактическая добыча золота в 2020 финансовом году составила 56 864 унции

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, раскрыла прогноз по контрактной территории "Гедабек".

Как сообщает Report, об этом говорится в информации компании.

Отмечается, что прогноз по добыче в 2021 финансовом году определен в пределах 48-54 тыс. унций в золотом эквиваленте.

Фактическая добыча золота в 2020 финансовом году составила 56 864 унции.

Компания прогнозирует, что в 2021 финансовом году будет добыто 2 500-2800 тонн меди. Так, в 2020 финансовом году фактическая добыча меди компанией составила 2 591 тонну.

Общая добыча драгметаллов на 2021 финансовый год составит от 64-72 тыс. унций. В 2020 финансовом году фактическое производство компании в этой области составляет 67 249 унций.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.