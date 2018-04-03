Anglo-Asian Mining полностью погасила кредитную задолженность перед генеральным исполнительным директором

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, полностью погасила кредитную задолженность перед генеральным исполнительным директором Реза Вазири.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, 29 марта погашена остаточная задолженность в размере 3,9 млн долларов.

Общая сумма кредита составила 4 млн долларов. Крайний срок погашения кредита с годовой процентной ставкой 7% был установлен 8 января 2019 года.

Отметим, что в феврале этого года PASHA Bank организовал 2-летний синдицированный кредит для Azerbaijan International Mining Company Ltd., дочерней компания Anglo-Asian Mining Plc., на сумму 15 млн долларов по фиксированной процентной ставке 7% годовых.

Из этой суммы 13,470 млн долларов планируется направить на погашение кредитов перед Amsterdam Trade Bank N.V, Gazprombank (Switzerland) Ltd, генеральным исполнительным директором Anglo-Asian Резой Везири и Yapi Credit Bank.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo-Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.