Аналитик из США: рынок не позволит нефти быть дешевой долгое время

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Низкие цены на нефть не могут сохраняться на протяжении долгого времени, считает Майкл Леви, директор Центра геоэкономических исследований Мориса Гринберга при независимом Совете по международным отношениям. Об этом он пишет в статье для National Interest.

Аналитик убежден, что конъюнктура рынка в 2015 году резко отличается от ситуации 1986 года, когда произошел крупный энергетический кризис, вследствие которого цены на нефть оставались на низком уровне в течение десятилетия.

Главное отличие нынешнего периода, с его слов, заключается в изменении технологии добычи нефти. Если в 1986 году при использовании только традиционных источников нефти существовала возможность без особых потерь в прибыли сохранять низкие цены, то сегодня "легкодоступной" нефти осталось мало, а разработка нетрадиционных методов добычи трудноизвлекаемой нефти требует инвестиций. При низкой цене на нефть вложение средств в разработку новых форм добычи нефти ставит производителей сырья на грань нерентабельности, пишет эксперт.

По мнению Леви, этот фактор должен сбалансировать рынок быстрее, чем это было после кризиса 1980-х годов.

С другой стороны, отмечает аналитик, если цены на нефть останутся на низком уровне в течение долгого времени, то только потому, что прежние инвестиции в нефтедобывающую промышленность позволяют сохранять рентабельность производства, а не потому, что нефтяные компании стали так называемыми зомби, которые будут любой ценой отрабатывать скважины.

Однако, отмечает Леви, в 1986 году инвестиции в нефтяную промышленность были на таком уровне, который позволил накопить долгосрочные нефтедобывающие мощности, сохраняющие низкие цены на нефть.

Сегодня же реалии таковы, что сохранить эффективность производства при низких ценах и продолжающемся росте спроса на энергоресурсы практически невозможно. Именно это, с точки зрения аналитика, должно спровоцировать рост цен на нефть, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".